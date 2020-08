Basket, bold og råhygge

Når man ikke helt kan nå kurven, er det rart med en hjælpende hånd. Der var masser af bold, træning og hygge på Jonstrup Basketball Klubs sommercamp. Foto: privatfoto

Basketball 70 glade børn fik mulighed for at deltage i Jonstrup Basketball Klubs sommercamps i den forgangne uge i Østerhøjhallen i Måløv.

Af redaktionen

Hele ugen summede hallen af basketaktiviteter, lege, konkurrencer og hygge. De yngste deltagere i campen fik en flot camptrøje og bold med hjem. Klubben fik midler fra DIF/DGI’s særlige sommerpulje til at arrangere sommeraktiviteterne og kommunen stillede med kort varsel Østerhøjhallen til rådighed for arrangementet.

Klubbens nye formand, Flemming Clausen, fortæller, at det lykkedes at tiltrække en del nye børn, der ikke har spillet basketball før. Og nu håber klubben, at en del af disse har lyst til at fortsætte med at spille basketball.

Klubben tager fat på den nye sæson i de kommende uger, og campen var led i bestræbelserne på at fastholde vores nuværende medlemmer og tiltrække nye børn – på trods af Covid-19.

Klubben har fået ny bestyrelse som arbejder ud fra mottoet “Udvikling gennem det gode fællesskab”.

Flemming Clausen fortæller, at som en lille basketball klub, er målet først og fremmest at skabe et trygt og godt fællesskab i klubben, hvor børn fra lokalområdet kan trives og udvikle sig, og hvor både forældre og frivillige synes det er hyggeligt, at give en hånd med til at drive klubben.