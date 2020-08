Verdensmestre cykler i Ballerup

Den dynamiske duo, Michael Mørkøv og Lasse Norman danner par nummer 7 ved det kommende 3-dges løb i Ballerup Super Arena. Parret blev i februar kåret som verdensmestre i parløb i Berlin. Foto: DBC.

Anden udgave af det populære 3-dages løb afvikles i november i Ballerup Super Arena. Det bliver verdensmesterparret Lasse Norman og Michael Mørkøv, der skal danne par nummer 7.

Af Ulrich Wolf

Det bliver Lasse Norman, der skal køre med Michael Mørkøv i par nummer 7, når verdens ældste cykelklub, DBC, den 12. til 14. november afvikler anden udgave af deres 3-dagesløb i Ballerup Super Arena. Løbet blev sidste år en stor succes og bliver altså nu gentaget.

I februar blev de verdensmestre i parløb i Berlin og nu får danske cykelfans mulighed for at se verdensmestrene i parløb i aktion på en dansk bane.

Flotte resultater

“Det bliver helt vildt fedt at køre med Michael som verdensmestre i Ballerup Super Arena. Og spændende med en par nummer 7 trøje lavet i VM-design. Håber at rigtig mange tilskuere vil komme ud og støtte op, så vi kan levere en cykelfest,” siger Lasse Norman.

Lasse Norman har allerede, i en alder af 28 år, status som en af de bedste baneryttere i dansk cykelsports historie.

Norman er noteret for tre OL-medaljer, heriblandt guld i omnium i 2012, to elite verdensmesterskaber, tre verdensrekorder samt rigtig mange andre imponerende resultater. Desuden har Michael Mørkøv og Lasse Norman som par nummer 7 vundet det københavnske 6-dagesløb i 2013 og 2017.

DBCs 3-dagesløb skal køres for både herre- og kvindeelite, for talenter samt et Miniløb for de mindste.

Billetsalget til 3-dagesløbet er indledt via Billetsalg.dk.

Gennemføres løbet ikke vil billetterne blive refunderet.