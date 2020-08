Det handler ikke kun om penge

Debat Omsorg, respekt og ordentlighed var blandt de store mangler hos personalet i TV2´s dokumentar om forholdene på to plejecentre i Aarhus og Randers Kommuner.

Af Karsten Kriegel (C), Næstformand, Konservative i Ballerup

I det hele taget en nedslående oplevelse at se den dokumentar på nær de situationer, hvor vi fik lov at se, når andre fra plejepersonalet viste den omsorg, der burde være tilstede hele døgnet.

Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at der er lige så store problemer på vores plejecentre i Ballerup Kommune.

Men der er behov for at se kritisk på området og forebygge, at det heller ikke kommer til at ske i Ballerup i fremtiden.

Hvad så nu? Noget skal ske. Ingen kan acceptere, at vores ældre medborgere bliver behandlet på den måde. Jeg tror, der er mange forskellige områder, man skal se på. I kort form skal der blandt andet ses på inddragelse af pårørende, fokus på god og tydelig ledelse og dermed hvilke kulturer, der er på det enkelte plejehjem, tilgangen til den ældre medborger, tilfredsheden i det kommunale kontra friplejehjem og hvordan de drives, uddannelsens kvalitet og sikkert meget andet.

Jeg kan godt lide tanken om friplejehjem. Det synes jeg, at man skulle afprøve i Ballerup Kommune.

Det er alt for let at sige, at dette bare handler om flere penge, som ofte er standardsvaret fra venstrefløjen, når sådanne sager kommer frem i lyset. Sådan løses problemerne ikke.

Der var ofte flere ansatte tilstede i mange situationer, så det havde ikke løst problemet. Og så vi er tilbage til det allervigtigste som manglede: Omsorg, respekt og ordentlighed.

Lad os komme i gang med i fællesskab at gøre det endnu bedre for vores ældre medborgere i Ballerup Kommune.