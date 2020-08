Ballerup Kommune viser vejen

læserbrev 22 procent af 9.- og 10. klasseseleverne i Ballerup Kommune kaster sig efter sommerferien ud i en praktisk ungdomsuddannelse frem for at gå i gymnasiet.

Af Ole Heinager, administrerende direktør, NEXT Uddannelse København

22 procent af 9.- og 10. klasseseleverne i Ballerup Kommune kaster sig efter sommerferien ud i en praktisk ungdomsuddannelse frem for at gå i gymnasiet. Enten for gennem en erhvervsuddannelse at få et svendebrev eller et fagbevis eller for at vælge en eux, hvor man ud over svendebrev eller fagbevis også får en studenterhue.

Det er otte procent flere end sidste år. En succes for kommunen, men så sandelig også for de unge.

I dag er gymnasiet det automatiske valg for 9.- og 10. klasseseleverne, når de skal videre på en ungdomsuddannelse. Sådan er det i Ballerup Kommune og i de fleste andre kommuner. I Region Hovedstaden er tendensen endnu mere udtalt end andre steder i landet.

Og det kan være den rette vej at gå for dem, som brænder for at gå i gymnasiet, og som kan udfolde deres potentiale her. Men der er også dem, hvor de tre år i gymnasiet hverken bliver en succes eller det, de drømmer om: Måske var modet ikke til at gå egne veje; eller måske kendte den unge bare ikke nok til alle de andre muligheder?

På NEXT Uddannelse København møder vi flere unge, som enten på grund af manglende viden eller omverdenens forventninger, har taget nogle store omveje, før de finder deres rette uddannelseshylde på en erhvervsuddannelse.

Ballerup Kommune har taget fat på de udfordringer og turde udfordre de unges uddannelsesvalg. De har vejledt eleverne om, at der er gode alternativer til gymnasiet.

Som kommunens borgmester har formuleret det, er 8 procents-fremgangen kulminationen på en strategisk og målrettet indsats, hvor kommunen blandt andet har intensiveret den vejledende indsats ude på skolerne, styrket 10. klassestilbuddet samt oprettet en masse forløb, der åbner elevernes øjne for erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Det har blandt andet været gennem et godt samarbejde med os på NEXT Uddannelse København.

Den indsats ser Ballerup Kommune nu resultaterne af: Fremgangen på otte procent er imponerende og den største i hele landet. Det er i den grad en indsats, som andre kommuner med fordel kan lade sig inspirere af.