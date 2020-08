Hvad sker der med Skovlunde bymidte?

læserbrev Forleden var der en Skovlundeborger, som på facebooksiden ’Skovlunde’ viste et antal billeder fra området, hvor Skovlunde Centret engang lå. Det lignede billeder fra et krigshærget område og affødte mange kommentarer. De fleste kritiske og vrede, men også skuffelse og frustration.

Af Birger Christian Nielsen, Lilletoften 68, Skovlunde

Forleden var der en Skovlundeborger, som på facebooksiden ’Skovlunde’ viste et antal billeder fra området, hvor Skovlunde Centret engang lå. Det lignede billeder fra et krigshærget område og affødte mange kommentarer. De fleste kritiske og vrede, men også skuffelse og frustration.

Da vi for et par år siden på et borgermøde blev præsenteret for et flot projekt, var folk var glade og begejstrede, nu skulle der endelig ske noget i Skovlunde centrum.

Borgmesteren delte begejstringen og snart gjorde kommunen sin del af arbejdet, nemlig at omlægge Ballerup Boulevard til to spor gennem “det nye Skovlunde”.

Nedrivningen af dele af det gamle center gik i gang og der kom byggekran på pladsen. En enkelt blok blev bygget færdig, så apoteket og Netto kunne få nye butikslokaler. Den opførte blok er bestemt ikke nogen arkitektonisk nyskabelse, men den er også foreløbig, hvad de mange ord på borgermødet er blevet til.

Blandt kommentarerne til facebook-billederne er et forslag fra Hella Hardø Tiedemann om at indkalde til et nyt borgermøde. Til hvilken nytte?

Når der ikke bygges mere lige nu, kunne man få den tanke, at bygherren er løbet tør for penge, og ingen penge – intet byggeri.

Borgerne i Skovlunde kan ikke gøre andet end bare vente, og lige nu er det som: ’Vi venter på Godot’. Ventetiden er lang og der sker intet. Derfor opfordres bygherren til at sælge sine rettigheder til en ny bygherre, én som kan og vil bygge området færdigt, så kraterne kan komme til at ligne den nye bymidte, Skovlundeborgerne fik stillet i udsigt.

Når man ser til andre dele af hovedstadsområdet, er der meget gang i byggekranerne, så nogen må jo kunne bygge.