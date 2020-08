Dumt nederlag til LSF

fodbold I en bageovn i Herlev på kunstgræs blev den nye sæson indledt for LSF, der nok engang måtte indrømme, at den kloge narrede den mindre kloge.

Af Redaktionen

Det hele startede rigtigt godt og allerede efter få minutters spil kom LSF godt over kanten og bolden blev perfekt spillet tilbage til Martin Soelberg, men desværre gik hans udmærkede skud forbi stolpen.

Det var LSF der sad på spillet, men Herlev stod godt på banen og de kom langsomt ind i kampen. Pludselig var der et klumpspil foran Bjerregaards kasse og en Herlevspiller stod fri. Han sagde ja tak for tilbuddet og så stod det 1-0 efter 19 minutter. Spillet bølgede lidt frem og tilbage og de helt store åbenlyse chancer kom ingen af holdene til.

Da anden halvleg kom i gang fortsatte tendensen: Smørumdrengene var meget på bolden, og endelig gav det udbytte. Helt præcist to minutter inde i anden halvleg. Bolden kom ud til Kristian Larsen i højre side og han lagde den indover. Her kom Emil Scott først på bolden, han headede bolden flot over den frembrusende Lasse Gram i Herlevmålet og ved bagerste stolpe kunne Mathias Gransee heade bolden det sidste stykke i kassen.

Men Herlev var farlige på deres omstillinger, og ud af ingenting blev bolden sparket frem til de to frontangribere i Herlev. Det udnyttede en af spillerne til at få bolden sparket i mål til 2-1.

Slutspurten blev sat ind og presset blev en anelse større, selvom det meste løb ud i sandet. Men i det 80. minut troede alle, at nu var den der. Et identisk klumpspil foran Herlevkassen, som LSF scorede på tidligere, var en realitet – men desværre så reddede Lasse Gram forsøget og den sidste rest af energi gik af ballonen.

Et ærgerligt nederlag for LSF, der skulle have haft noget med hjem – specielt nu hvor pointene tages med i slutspil/nedrykningsspil.