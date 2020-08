Måløv-løbet på en helt ny måde

Fællesstarten er aflyst i år på grund af corona. Til gengæld kan man deltage i Måløv-løbet hvor som helst og når som helst i løbet af weekenden den 29. og 30. august.

I år bliver Måløv-løbet afviklet på en lidt anden måde end normalt på grund af corona-situationen.

Af Redaktionen

Det betyder blandt andet, at der ikke laves fællesopvarmning og -start, men at løbet i stedet bliver virtuelt og strækker sig over hele weekenden den 29. og 30. august.

Deltagerne bestemmer selv, hvornår i weekendende vil løbe, hvor langt de løber og hvor. På den måde kan alle være med – uanset om man er i sommerhus eller hjemme.

Man må også gerne løbe fra det sædvanlige startsted ved den lille bro på Liljevangsvej. Her vil de tre ruter på to, fem og ti kilometer være tegnet op med pile.

Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis man gerne vil løbe med løbenumre, kan man afhente dem i Kulturhus Måløv.

Efter løbet melder man antal deltagere ind og hvor mange kilometer man har tilbagelagt i alt. Det foregår på bibliotekets hjemmeside bib.ballerup.dk i løbet af lørdag eller søndag.

Sidste år løb de 151 deltagere i alt 590 kilometer, det svarer næsten til afstanden mellem Måløv og Stockholm. Mon rekorden fra sidste år blive slået i år?