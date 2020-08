Gratis medaljeløb for de små cyklister

cykling Som følge af den enorme succes i 2018 og 2019 afholder cykelklubben DBC igen i 2020 medaljeløb for de børn og unge, der ønsker en introduktion til cykelsporten.

Af Redaktionen

Som følge af den enorme succes i 2018 og 2019 afholder cykelklubben DBC igen i 2020 medaljeløb for de børn og unge, der ønsker en introduktion til cykelsporten.

Det sker den 2. september, hvor start og mål for løbet er på inderkredsen i Ballerup Super Arena.

Der skal køres på en cirka 850 meter lang rundstrækning og alle børn mellem syv og 18 år kan deltage – ganske gratis. Der køres i klasser fra U19 til U17.

Man behøver ikke have en racercykel for at deltage. Mange kører på en normal cykel, dog er det påkrævet at alle kører med cykelhjelm.

“Løbet er tænkt som en mulighed for introduktion til cykelsporten. Vi håber mange børn vil komme og få en smagsprøve på, hvad det vil sige at være cykelrytter. Der venter under alle omstændigheder en super god oplevelse for alle deltagere,” siger DBCs formand Bjarne Kratholm, der påpeger, at alle deltagere får en medalje som bevis på, at de har deltaget.

Man kan læse alt om tilmelding og andet praktisk omkring DBCs medaljeløb på Cykelbanen.dk.