Røgen letter på Next

Det er slut med smøger i skoletiden både for elever eller ansatte på Next. Der er indført totalt rygestop i skoletiden, både på og udenfor matriklen. Foto: Modelfoto: Colourbox

Røgfrit Da eleverne på erhvervsskolen Next mødte ind mandag morgen efter ferien, var det til nye rygeregler. Fremover er al rygning forbudt på hele campus.

Af Ulrich Wolf

Mandag morgen var det første dag efter ferien for landets børn og unge, der atter skal i gang med lektier og undervisning.

Det skulle eleverne på Next Business Campus i Ballerup også, men for dem var der endnu en ny ting at forholde sig til efter ferien.

Skolen, der består af Baltorp Business Gymnasium samt erhvervsuddannelserne eux, eud business, 10. klasse samt en række efteruddannelser, har nemlig indført totalt rygeforbud på hele campus.

Det betyder, at alle former for tobak, snus og e-cigaretter ikke må indtages eller ryges i skoletiden. Det gælder både skolens område og udenfor.

Det er ikke nyt, at man ikke må ryge og dampe på skolen, sådan har det været længe, men det nye er, at det gælder overalt, mens man er i skole, både for elever og medarbejdere.

Og det er et vigtigt signal at sende, mener rektor på Next Ballerup, Rasmus Frimodt.

Fokus på sundheden

”Det totale rygeforbud bliver et lovkrav fra næste år, så vi synes, at vi ville gå forrest og være forbilleder. Vi sætter fokus på sundheden og på at give de unge en sund indgang til tilværelsen. Det skal i hvert fald ikke være her, at de lærer at ryge,” siger Rasmus Frimodt.

Han erkender, at man kan se det som formynderisk, men han lægger mere vægt på, at man som uddannelsesinstitution er et godt forbillede.

”Der er faktisk mange unge der ryger i dag – både e-cigaretter og snus – og vi vil gerne gøre vores til at bidrage til en sund kultur blandt de unge. Man kan så godt mene, at det er en glidebane, men vi vælger altså at rette vores fokus på sundheden. Hvad man gør udenfor skoletiden blander vi os ikke i, men når man er i skole, skal der være et sundt fokus,” sige Rasmus Frimodt, som fortæller, at skolen blandt andet tilbyder både elever og medarbejdere at downloade en app med rygestopkursus.

Reglerne gælder som nævnt både for elever og lærere og bliver håndhævet, selvom Rasmus Frimodt ikke forventer, at man skal skride til drastiske sanktioner.

”Det bliver skrevet ind i skolens regler, så alle ved, at de gælder. Hvis man bryder reglerne vil man første gang få en henstilling og eventuelt en samtale hos mig. Det kan også give advarsler og i yderste konsekvens kan det betyde bortvisning – både for elever og medarbejdere. Men det regner jeg bestemt ikke med bliver aktuelt,” siger Rasmus Frimodt.